Janet Barboza llama coconductor a ‘Giselo’ y él responde: “Me lo he ganado”

Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, y Christian Domínguez llegaron a América hoy en calidad de colaboradores, pero en la más reciente edición del programa, fueron reconocidos por su desempeño durante todo este tiempo.

Janet Barboza se encontraba presentando el nuevo segmento Mira quién baila hoy, parecido a El artista del año. Ella sorprendió al llamar coconductores al cantante y al bailarín.

“Creo que tú (Ethel Pozo), yo y los coconductores no saben quiénes son los concursantes. Estamos emocionados por Mira quién baila hoy’”, dijo la presentadora, quien con sus palabras dejó admirados a Christian Domínguez y Edson Dávila.

“Dos peldaños más”, respondió el cumbiambero, mientras que ‘Giselo’ señaló esto sobre el reconocimiento: “Me lo he ganado. Ya seis meses (trabajando en América Hoy)”, sostuvo.

Por su parte, Ethel Pozo felicitó a los chicos: “Hermanos, se lo han ganado. Tenemos que estar unidos”.

‘Giselo’ no se molesta con las bromas de Janet Barboza

Janet Barboza suele lanzar fuertes comentarios a Edson Dávila durante las ediciones de América hoy, pero todo se trata de bromas que ambos permiten. Durante una entrevista con La República, ‘Giselo’ se refirió a sus juegos con la conductora, a quien conoce desde hace varios años atrás.

“Las bromas que me hago con la señora Janet son bromas que nos permitimos los dos porque la conozco mucho antes de América hoy, desde el 2015″, manifestó.

Asimismo, descartó que, por el momento, tenga planes de tener programa propio. “No está dentro de mis planes, pero no lo descarto. Si fuera un programa de televisión, me gustaría que me permitan ser yo, no puedo ponerme en la posición del serio porque no es lo mío. Creo que la gente me quiere porque digo las cosas como son”, explicó.

