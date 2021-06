Este viernes 11 de junio inicia la Eurocopa 2021 con un show inaugural y el partido entre Italia vs. Turquía. Tras varios retrasos por pandemia del coronavirus, el balón se echará a rodar en el Estadio Olímpico de Roma.

Martin Garrix, Bono y The Edge, quienes interpretaron el tema oficial de la competición “We are the people”, serán los protagonistas de la ceremonia de apertura.

Los artista musicales realizarán un espectáculo virtual donde se utilizará tecnología de punta para impresionar a los aficionados de la cita deportiva.

La página oficial de la UEFA EURO 2020 confirmó la noticia semanas antes y generó gran expectativa hacia los fanáticos de los cantantes.

“La ceremonia de apertura en el Olímpico en Roma será un preámbulo adecuado para el torneo, y me complace que la colaboración entre tres grandes artistas, Martin Garrix, Bono y The Edge, haya producido también una actuación virtual que permitirá a los aficionados de toda Europa y del mundo sentirse más cerca del torneo”, dijo el director de marketing de la marca.

“‘We are the people’ encarna la celebración de la unión y la festividad en el corazón de la UEFA EURO 2020, y estoy seguro de que los aficionados se emocionarán con la actuación virtual tanto si la miran en casa como si lo hacen de forma online”, agregó.

El material audiovisual se filmó en estudios de control de movimiento de última generación en Londres y en el Olímpico en Roma, para recrear el entorno del estadio en 3D.

