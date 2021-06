Christian Nodal revela su deseo de convertirse en padre

Christian Nodal, tras confirmar su compromiso con la estrella juvenil Belinda, expresó sus deseos de convertirse en padre a los 24 años y reveló que le gustaría tener una niña con la intérprete de “Sapito”.

El cantante mexicano conversó con el programa mexicano El gordo y la flaca para hablar de su relación con la joven artista. En dicho medio, dio a conocer el sueño que trae desde muy pequeño.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 tener ya a mi hijita”, confesó.

“He soñado mucho con una niña. Si dios, la vida, ‘Beli’, todo se pone en juego, primero Dios a los 24″, agregó Nodal.

Al respecto, el cantante contó que todo también depende de la decisión mutua con su prometida Belinda.

Christian Nodal y el tierno mensaje a Belinda

El cantante mexicano mantiene firme su deseo de contraer matrimonio con Belinda y le resta importancia a las críticas por sus diferencias de edades.

A poco tiempo del inicio de su gira Botella tras botella, Nodal conversó con Despierta América para hablar de su relación con la joven artista.

“Saben que yo me quiero casar con ella… a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”, dijo el intérprete de “Me dejé llevar”.

Belinda y Christian Nodal se comprometieron el pasado 25 de mayo. Foto: Récord.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.