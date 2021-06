Carlos Álvarez indignado por liberación de ladrones que lo atacaron en su domicilio

Carlos Álvarez se encuentra mortificado debido a la liberación de los ladrones que ingresaron a su domicilio para sustraer bienes asistenciales, que iban a ser donados a los pacientes que luchan contra la COVID-19.

“Quiero agradecer y rendir homenaje a la Justicia de mi país, que ha dado libertad a los delincuentes que cometieron el hurto agravado de material médico y asistencial, hace unas semanas en nuestro depósito, a pesar de que hay pruebas, videos y de que ellos mismos declararon que estuvieron comprometidos en el delito”, fue el sarcástico comentario que hizo el humorista en Instagram.

El guionista televisivo cuestionó a las autoridades que pusieron en libertad a los asaltantes y continuó descargando su molestia contra el sistema de justicia del país. “Estos dos sujetos han sido puestos en libertad para que puedan seguir laborando en lo que ellos mejor saben hacer. Estos delincuentes están sueltos otra vez en las calles, es una pena ver cómo se maneja la justicia en el Perú”, añadió.

No obstante, Carlos Álvarez agradeció a los agentes de la PNP por capturar a los malhechores, pero espera que la situación mejore y haya un castigo para los culpables.

“Yo le pregunto al Ministerio Público y al Poder Judicial: ¿Estas personas buscarán vengarse de mí por denunciarlos? ¿Qué hago? ¿Espero que me vuelvan a robar? ¿Espero que me maten? ¿Qué me recomienda la Justicia de mi país?”, finalizó.

