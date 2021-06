Aceptan demanda de pensión de alimentos contra Said Palao

El chico reality Said Palao fue nuevamente demandado por su expareja Aleska Zambrano por no otorgarle a su menor hija el dinero que debería aportar para sus gastos.

En una entrevista para el programa Amor y fuego, la expareja de Said había hecho público el pedido para que el modelo se haga cargo de sus responsabilidades como padre.

“Él me salió con el tema de que le parecía una falta de respeto que yo le pida (dinero) porque no le estaban pagando por la pandemia, entre otras cosas, y de ahí me dijo que no podía porque no tenía plata, pero luego se fue a Miami casi un mes”, comentó Zambrano.

“Mi idea en todo momento fue conciliar. En ningún momento quise hacer las cosas más grandes, y no quiso. Su abogado llamó a mi abogado y le dijo: ’Said no va a dar ni un sol más’”, explicó la demandante.

Sin embargo, y luego de dos demandas rechazadas previamente, este 31 de mayo, el Juzgado de Paz Letrado de San Isidro resolvió admitir el aumento de pensión de alimentos contra Said Palao.

Aleska Zambrano consigue que acepten su demanda contra Said Palao. Foto: captura Amor y fuego.

Ante la aceptación de la demanda, el chico reality no quiso opinar sobre el tema. “No tengo nada que decir al respecto porque de eso ya se están encargando los abogados”, sostuvo en una llamada telefónica para el programa de espectáculos.

“Me encantaría declararte y ponerte al día en los temas pero sabes que por contrato no puedo, igual (para) todos los temas legales hay personas pertinentes que pueden hablar sobre el tema. Yo no voy a hablar”, añadió el modelo.

Por su parte, Aleska Zambrano tampoco se animó a brindar declaraciones. “Es un tema del que no voy a hablar, por favor. Eso ya está entre los abogados y nada más. Yo no tengo nada que comentar de eso”, finalizó.

