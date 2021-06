Tilsa Lozano revela que recibe amenazas por su postura política: “Merecemos respeto”

Tilsa Lozano hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales. La empresaria contó que recibió fuertes calificativos luego de haber expresado públicamente su postura política y revelar el nombre del candidato al que le dio su voto.

En su cuenta oficial de Instagram lamentó que haya personas que no muestren tolerancia hacia las opiniones de otros y afirmó que ella nunca criticaría a nadie de manera violenta.

“No me importa por quién votaste, lo que me importa es que defiendas tu postura de forma pacífica, me da tanta pena ver esta agresión entre peruanos. La agresión jamás será la solución. Me dueles, Perú”, escribió la jurado de El artista del año.

Tilsa Lozano pidió a sus seguidores comprender los diferentes pensamientos políticos que existen en el Perú. Asimismo, expresó su molestia por las agresiones de las que fue víctima.

“He recibido más de mil mensajes las últimas semanas insultándome, solo por pensar diferente. No se olviden de que todos somos peruanos y merecemos respeto”, manifestó.

Tilsa Lozano se vacunó en Miami

La modelo viajó a Estados Unidos y aprovechó su estadía para vacunarse contra la COVID-19. Tilsa Lozano compartió en Instagram algunas imágenes del momento en que fue inoculada con la primera dosis. “Llegando a vacunarme”, escribió en la plataforma.

La modelo recibió críticas debido a que viajó durante la jornada electoral del último 6 de junio. Sin embargo en redes sociales aseguró que cumplió con su deber cívico antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

“Para las personitas mala vibra que dicen que no voté. Sí voté y luego me vine de viaje. Cumplí con mi deber antes de viajar”, expuso.

