Pancho Rodríguez y Facundo González explican por qué no saludaron a Johanna San Miguel

Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Esto es guerra luego de una larga sanción por evadir las medidas de prevención ante la COVID-19. Durante su ingreso al set de televisión, ambos evitaron saludar a Johanna San Miguel.

Este detalle no pasó desapercibido durante la emisión de este 10 de junio y fueron cuestionados sobre el supuesto desaire. En el video del momento se puede observar cómo los competidores saludan a Gian Piero Díaz, pero ignoran a su compañera.

Según se sugirió en diversos medios, habría un rencor entre la presentadora y los chicos reality debido al severo pronunciamiento que emitió la también actriz luego de que fueran suspendidos del programa.

Sin embargo, Facundo González y Pancho Rodríguez negaron tener algún resentimiento con la lideresa de los ‘guerreros’ y explicaron por qué no notaron su gesto de saludo.

“No es que no quise saludar a Johanna. No tengo nada con ella. Yo ya hablé con ella. Yo entré y no te di el puño ni a vos ni a ella. No me di cuenta con la ansiedad y la adrenalina en el momento. No tengo nada con ella. Si no, se lo diría”, dijo el competidor argentino.

El integrante chileno de Esto es guerra también aseguró que la distracción se debió al estrés del momento.

“No ingresé saltando porque a nosotros nos habían retirado por una falta. Entré con muchos sentimientos encontrados y miré al frente. Te saludé a ti (Gian Piero Díaz) porque vi que te estiraste, ni siquiera me di cuenta de lo de Johanna. Si le incomodó, le pido disculpas”, agregó el ‘combatiente’.

