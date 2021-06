Pancho Rodríguez sobre Yahaira Plasencia: “Es increíble”

Pancho Rodríguez retornó a Esto es guerra tras superar en votaciones a Gino Assereto en la más reciente edición del reality.

Sin embargo, y un día antes del veredicto final, el chileno conversó con América espectáculos para hablar sobre su llamado al programa tras meses de suspensión por asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia durante la pandemia.

“Es emocionante reencontrarse con todos los compañeros (...) Estuve al comienzo muy mal, nunca había enfrentado una situación así, nunca. Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada, estuve así por tres semanas. Gracias a mis amigos, mi familia y fans que me apoyaban me fui dando cuenta que cometí un error. No tomé una buena decisión”, reconoció.

Sobre Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez reveló que, tras el escándalo, él aún mantiene una estrecha amistad con la salsera y aseguró que ella es una chica increíble.

“Ella es increíble, una muy linda chica, tiene una familia hermosa, su mamá, su papá, lo máximo”, contó.

Yahaira Plasencia también fue separada de Esto es guerra por violar los protocolos de bioseguridad al celebrar su cumpleaños en Cieneguilla. La cantante peruana no ha regresado al reality y no se sabe si en algún momento la volverán a llamar.

Durante una entrevista a fines de abril, la salsera reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a esconderse en la maletera de un auto.

“Entré en pánico, fue horrible porque nunca he visto algo así. No sabía qué hacer. Solo atiné a buscar dónde podía resguardarme, por eso abrí la maletera y me metí ahí. Estuve, sin mentir, cerca de 45 minutos, no sé cómo no me ahogué. Estaba en shock”, aseguró Yahaira Plasencia.

