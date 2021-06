Mónica Sánchez rechaza violencia en redes tras elecciones: “No es la manera”

Mónica Sánchez volvió a referirse a la actual coyuntura política que se vive en el Perú luego de las elecciones presidenciales 2021 y opinó sobre los actos de violencia que se presentaron en las diversas manifestaciones.

Cientos de personas ocuparon las calles de Lima el último 9 de junio para pedir a la ONPE una clara fiscalización de los votos impugnados por Fuerza popular y Perú Libre. Sin embargo, a través de redes sociales también se presentó un fuerte encuentro de opiniones entre los simpatizantes de ambos partidos.

Ante esta situación, la actriz de De vuelta al barrio rechazó cualquier intento de violencia y desinformación.

“Impresionante el nivel de agresión y difamación que recibo por decir lo que pienso de parte de quienes dicen defender la democracia y amar al Perú. No es la manera, no es la rabia ni el desprecio lo que nos hará avanzar”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Mónica Sánchez dejó claro que no considera que todas las personas deban tener el mismo punto de vista, pero sí condenó las fuertes críticas que ha recibido de algunos usuarios. “No tenemos que pensar igual, pero me parece insano que me agredas por hablar de los más vulnerables y decir que me importan”

Finalmente dejó un inspirador mensaje a sus miles de seguidores, recalcando su compromiso con el desarrollo del país.

“Porque quiero un mejor Perú, sin miedo, sin resentimiento, sin racismo y sin culpa, es siempre que voy a levantar mi voz. Si eso te perturba, pregúntate por qué, revisa lo que sientes pero no me hagas responsable de lo que te está pasando”.

