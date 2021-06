Jota Benz sobre su relación con Angie Arizaga: “Me nace ser caballero”

En una reciente nota de En boca de todos, los conductores quedaron sorprendidos por los tratos que tiene el integrante de Esto es guerra Jota Benz con su pareja, actitudes por las que algunos han utilizado el calificativo machista de “pisado”.

El modelo estuvo en el programa como invitado este miércoles 9 de junio y aclaró algunos puntos sobre su actitud con Angie Arizaga.

“Lo que pasa es que, hoy por hoy, el ser caballero, atento, ya al toque le quieren decir pisado”, manifestó el modelo.

Por su parte, y dejando a un lado la broma, Tula Rodríguez le dio la razón al chico reality y reconoció el manejo de las relaciones hoy en día.

“Los tiempos han cambiado, y este caballero lleva la maleta, paga el menú, le carga la cartera, compra el tinte, hasta la planchita, la tenacita, hasta se fija si la zapatilla está limpia para poder competir”, comentó la conductora.

“Te olvidas de algo muy importante”, quiso añadir Jota. “El masajito a los pies después de un programa de Esto es guerra”, acotó el modelo, mientras los presentes hacían muestras de ternura ante su declaración.

“Eso es amor, entonces no tienes por qué negarlo”, manifestó Maju Mantilla.

Ante ello, nuevamente Jota reiteró su punto de vista. “Es que no se llama ser pisado porque es mutuo, es ser caballero, me nace ser así. O sea no es algo que me tome esfuerzo, ni que lo piense, ni que me moleste, ni nada”, aseguró.

