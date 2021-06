Jessica Newton sobre cómo nació su amistad con Magaly Medina: “Nos queríamos cada vez más”

Jessica Newton es un personaje de la farándula local que le gusta mantenerse activa en redes sociales y tener contacto directo con sus seguidores a través de transmisiones o dinámicas.

La organizadora del Miss Perú aprovechó la interacción para volver a hablar sobre su amistad con Magaly Medina. Esta vez, la empresaria respondió a un curioso seguidor que quería saber cómo nació ese compañerismo tan cercano que tiene con la conductora de ATV.

“¿Cómo nació tu amistad con Magaly? Regias las dos”, fue la pregunta que le lanzó un usuario a Jessica Newton en las historias de su cuenta oficial de Instagram. En su respuesta, la suegra de Deyvis Orosco resaltó lo mucho que quiere a su amiga.

“Mi amistad con Maga nació de una manera natural. Yo creo que, sin darnos cuenta, ya nos queríamos cada vez más y así deben ser las cosas, sin planearlas. Te quiero, Magaly Medina”, dijo.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Jessica Newton asegura que Magaly Medina y Alfredo Zambrano nunca se separaron

En comunicación con Mujeres al mando, Jessica Newton reveló que hizo de cupido para que sus amigos Magaly Medina y Alfredo Zambrano se reconciliaran. Además, reveló que la pareja nunca estuvo del todo separada.

“El amor, cuando es verdadero, no existe distancia. Ellos han estado pendientes uno del otro. No me hubiese gustado que renuncien a una relación tan bonita. Decirles que nunca estuvieron separados, creo que los dos han encontrado al amor de su vida”, explicó la organizadora del Miss Perú para el espacio de Latina.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.