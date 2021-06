Edson Dávila ‘Giselo’: “La gente me quiere porque digo las cosas como son”

Edson Dávila se ha convertido en toda una celebridad gracias a su imitación de Gisela Valcárcel; sin embargo, este ha sido solo uno de los tantos logros que ha obtenido durante su trayectoria. A lo largo de su carrera, el popular ‘Giselo‘ se dedicó al baile y la actuación, y poco a poco la vida lo llevó al mundo de la televisión, algo que él, admite, nunca soñó.

Mientras se alista para la semifinal de El artista del año, que se llevará a cabo este sábado 12 de junio, el personaje de 38 años brindó una entrevista a La República en la que dio detalles sobre su vínculo con Gisela Valcárcel, la relación que tiene con Janet Barboza en América hoy y de ómo recibió los elogios de Magaly Medina.

Muchas personas piensan que te la has llevado fácil. ¿Cómo llegaste a la televisión?

Mi sueño nunca fue llegar a la televisión... Me puse a estudiar baile porque necesitaba dinero. El 2012, cuando terminé mis cursos, le dije a un amigo: “Si necesitan un bailarín en El gran show, avísame”. Más tarde me llamó y me dijo: “Arturo Chumbe quiere alguien para el corso de Wong”. Me contrataron. Chumbe me vio y me dijo: “Justo me falta un bailarín para mi elenco” (y se unió). En febrero del 2016 fue el casting (para el elenco de baile de El gran show), pero no pude ir porque tenía locución. Pasaron tres días y Arturo me dijo: “Edson, harán otro casting porque necesitan un bailarín afroperuano”. Fui, pasé como tres filtros y quedé.

Gran parte del público te conoce como ’Giselo’. ¿En qué momento nace este personaje?

Yo había imitado a la señora Gisela años de años. Tengo una foto de colegio en la que poso como ‘Giselo’. En septiembre del 2016, ella me vio y dijo “¡No, no, no!”. Y pensé: “Diosito lindo, ojalá no se moleste, tanto he anhelado trabajar aquí para que me boten por payaso”. Pero no fue así. Al día siguiente, cuando estábamos en vivo, me preguntó: “¿Cómo bailaría Gisela Valcárcel?”. Y con toda la vergüenza, bailé, pero tranquilito. Y a la semana siguiente pasó un tema polémico con ‘Carloncho’ y Rosángela después de mi cumpleaños. Entonces, la señora se me acercó en vivo y me dijo: “Usted tiene la culpa, ‘Giselo’”. Desde ahí quedó el nombre ‘Giselo’.

¿Cómo es tu relación con Gisela Valcárcel al día de hoy?

No le escribo, no la molesto nunca... Los viernes que va al programa a ver nuestros ensayos, por momentos voy, paso rapidito (y le digo:) “Señora, buenas tardes, vamos con todo, no se ponga nerviosa”, como dándole ánimos a alguien que ya sabe manejarse. Entonces, ella pensará: “Este está loco”. Pero son bromas... Me llevo bien con la señora. Hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido ningún problema.

Cuando se estrenó El artista del año, mucha gente esperaba verte como co-conductor, ¿Te propusieron ocupar ese puesto?

No, en ningún momento me han ofrecido ser coconductor. Además, considero que no podría serlo porque soy distraído. Imagínate a la señora Gisela diciendo “Vámonos al Desafío” y que se me olvide decir los cinco segundos de publicidad o tal o cual cosa. Te apuesto que voy a estar conversando por otro lado, menos atento a lo que dice... Aparte, ese puesto ya está maldecido (risas).

En relación con los polémicos comentarios que hizo Aldo Díaz ‘Apoteósico’ sobre Gisela Valcárcel, ¿qué opinas sobre su salida de El artista del año?

No sé si la señora Gisela lo retiró, pero, si yo fuera Aldo, jamás me hubiera vuelto a aparecer. (Hubiese dicho:) “Trágame tierra y bótame por China”. Siempre que hablo con mi familia o mis amigos, para mí es la señora Gisela. Hay un respeto. Estamos hablando de tu jefa, hay que saber expresarse.

Por otro lado, te vemos todas las mañanas en América hoy. ¿Cómo tomas las bromas de Janet Barboza?

Las bromas que me hago con la señora Janet son bromas que nos permitimos los dos porque la conozco mucho antes de América hoy, desde el 2015.

Y ahora que tienes experiencia como animador, ¿te gustaría tener tu propio programa de televisión?

No está dentro de mis planes, pero no lo descarto. Si fuera un programa de televisión, me gustaría que me permitan ser yo, no puedo ponerme en la posición del serio porque no es lo mío. Creo que la gente me quiere porque digo las cosas como son. Si tuviera esa oportunidad, me gustaría ser cien por ciento Edson.

Magaly Medina te ha catalogado como una persona talentosa en su programa. ¿Cómo recibiste sus comentarios?

Me quería morir porque me llamó mi mamá y me dijo: “Hijo, estás saliendo en Magaly. ¿Qué hiciste?”. Y mi mente limpia me decía: “¿Qué hice?, si me estoy portando bien”. Y me sale una notaza de mi trabajo.... Me sentí contento y agradecido porque mucha gente que no sabía quién era yo me escribió para decirme: “Me he puesto a investigar sobre ti, he visto tu Instagram, tu TikTok”. ¡Y qué agradable! Esas cosas te alegran.

Para ti, y más aún para tu familia, deben ser complicadas las críticas que puedas recibir al ser una figura pública...

A veces hay gente que opina de uno sin importarle nada, con unos términos que ya te imaginas, pero felizmente yo les digo: “Mamá, papá, a esa gente no se le contesta. No ganas nada, tú sabes quién soy, lo que hago y punto”. Uno va creciendo y más hablan de uno. Cuando crezca más, más van a hablar de mí, pero tres rábanos me va a importar.

