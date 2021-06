Danna García descarta formar parte del elenco de Pasión de gavilanes 2

Luego que Telemundo confirmara la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, el elenco principal de la telenovela se pronunció sobre los posibles retornos a sus personajes.

Una de ellas fue Danna García, quien dio vida a Norma Elizondo Acevedo en la ficción. En una transmisión que realizó vía Instagram, la actriz extranjera aclaró su participación en el proyecto.

“Yo no sé nada de Pasión de Gavilanes 2. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto ”, señaló asegurando que aún no forma parte de esta nueva entrega.

“No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo; así que si tenían dudas, esa es la respuesta: a día de hoy no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez, es un exitazo”, agregó.

Danna García interpretó a Norma Elizondo Acevedo en Pasión de gavilanes. Foto: difusión

¿Quiénes confirmaron estar en Pasión de gavilanes 2?

Hasta el momento, estos actores están confirmados, de acuerdo a la revista VEA: Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey.

Mario Cimarro, protagonista principal de la telenovela, se pronunció sobre si formará parte de Pasión de gavilanes 2.

“No le hagan caso a toda esa bola de enemigos que desafortunadamente deben estar desesperados porque cada día está más cerca la posibilidad de que Juan Reyes, ese gavilán que tanto queremos, despegue sus alas y vuelva a volar en la temporada 2. Todo va por buen camino”, dijo en su Instagram.

El actor estaría muy cerca de volver a protagonizar a Juan Reyes.

