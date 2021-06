‘Choca’ Mandros se prepara para reto en El artista del año: Lo haré con respeto

Tras su ingreso a El artista del año en reemplazo de ‘Apoteósico’, Jaime ‘Choca’ Mandros realizará un homenaje este sábado 12 de junio en la pista de baile del programa.

El animador de televisión se convertirá en drag queen, reto que aceptó en la anterior edición del concurso de Gisela Valcárcel. En conversaciones con un diario local, sostuvo estar preparándose para su performance.

“Será un homenaje para ellas, ellas son reinas dentro del escenario, es un reto que estoy asumiendo con mucho respeto”, dijo el conductor en declaraciones a El Popular.

“En la pista de El artista del año ya bailé, ya canté, y este es un reto nuevo, uno mayor. Este personaje nunca lo había hecho, pero, como todos los retos que llegan a mí, lo estoy asumiendo con todo, le estoy metiendo todas las ganas”, agregó Mandros.

El presentador también mencionó estar practicando con mucha intensidad en los ensayos para reforzar a Pamela Franco, quien fue enviada a sentencia.

“Estoy ensayando mucho, bailar y mantener todo el show con la feminidad del personaje y en tacos, es muy complicado. Me duelen los pies”, expresó.

En la entrevista, se refirió al último enfrentamiento entre Milett Figueroa y la cantante de Alma bella.

“A Milett la quiero mucho, me gusta, tiene buena interpretación, pero, en global, quien me causa más sensaciones en el escenario es Pamela. Ella tiene una ventaja, es cantante profesional, y a mí me gustaría ver a Pamela Franco en la final”, sentenció.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.