Agatha Lys denuncia que recibe amenazas de muerte por sus predicciones en elecciones 2021

Agatha Lys denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte debido a sus predicciones sobre las elecciones 2021. A través de una comunicación vía telefónica con el programa Amor y fuego, la vidente detalló cómo empezaron los ataques en su contra.

“Días antes de la primera vuelta empecé a recibir insultos, amenazas. (...) Ya en la segunda vuelta dije que veía una cosa muy peleada, veía que se inclinaba más a la señora Fujimori, aunque a última hora siento que esto se puede voltear”, añadió.

Agatha Lys también reveló que, además de las amenazas e insultos, ha tenido que soportar la vulneración de su privacidad, pues le arrebataron sus redes sociales.

“Han sido tanto las amenazas e insultos. Incluso, he recibido un ataque cibernético, por lo que me han quitado mis cuentas. En este momento, ya no quisiera pronunciarme por ningún candidato porque siento que esto ya ha avanzado demasiado. Yo no soy fujimorita, nunca lo he sido”, aseveró la tarotista en Amor y fuego.

Agatha Lys supera al coronavirus

En septiembre del 2020, Agatha Lys anunció que venció a la COVID-19, a través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Pasé por momentos difíciles debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria por neumonía, a consecuencia del COVID-19... Hay un momento de la vida en que solo sabes que estás en manos de Dios y únicamente él decide si te da una nueva oportunidad. Estoy viva y sé que hoy es casi un privilegio”, manifestó en parte de su extenso mensaje.

