Vasco Madueño revela que no confía en prueba de ADN de Guillermo Dávila

Vasco Madueño, el hijo peruano no reconocido de Guillermo Dávila, se pronunció sobre el comunicado que emitió el cantante en el que aseguraba que se había realizado la prueba de ADN en un laboratorio de Lima.

El joven de 19 años se comunicó con el programa Magaly TV, la firme para detallar su postura ante el inicio del proceso de reconocimiento de paternidad.

Vasco Madueño reveló que no confía en la prueba de ADN que se hizo Guillermo Dávila , quien ahora es jurado de La voz Perú. Mencionó que no está de acuerdo en que ambos se sometan al procedimiento por separado, por lo que volvió a sugerir que antes quisiera conocer al cantante.

“No (la haré), es que así no es cómo se hace una prueba de ADN. En realidad él en el mensaje en el que me escribe, él no dice el nombre del laboratorio, y ahora lo dice, pero no es así como se hacen las pruebas de ADN”, expresó.

La conductora Magaly Medina le informó que el laboratorio que eligió Guillermo Dávila es el mismo que realiza pruebas de paternidad para el programa de Andrea Llosa. Sin embargo, Vasco Madueño aclaró que no está conforme y puso algunas condiciones.

“Tendríamos que ir los dos juntos, Guillermo y yo, para sacarnos las muestras. Yo creo que sería más ético que yo escoja el laboratorio también (…) Hay una informalidad de su parte que no me gusta”, agregó el joven artista.

Regalan computadora a Vasco Madueño

Magaly Medina sorprendió a Vasco Madueño al anunciar que una ex gerente de contenido de Latina le va a regalar una computadora para que él pueda llevar sus clases virtuales.

