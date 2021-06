Tepha Loza por regreso de Pancho a EEG: Todos Necesitamos trabajar, de los errores se aprende

¡Buenas vibras! En la última edición de Esto es guerra, Pancho Rodríguez y Facundo González volvieron al programa tras ser separados por participar en la ‘fiesta covid’ de Cieneguilla.

Este hecho causó la sorpresa de muchos integrantes del reality, entre ellos de Tepha Loza, quien descartó sentirse incómoda por el regreso de su expareja al set de América TV. Por el contrario, la modeló defendió que el Tribunal haya decidido darles otra oportunidad.

“Sí, me parece bien, todos necesitamos trabajar, de hecho son buenos competidores, pero nada, feliz por ellos. De los errores se aprenden y quedó de lección para ellos ”, sostuvo para América Espectáculos.

“Vamos a ver qué pasa, si está en los combatientes vamos a tener una relación de compañerismo, de respeto y apoyo. No tengo por qué sentir algo más, todo bien al menos por mi lado”, agregó la integrante de EEG.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez en su regreso a EEG?

Tras su larga suspensión del programa por asistir a una ‘fiesta covid’, Pancho Rodríguez regresó a Esto es guerra y aseguró que se esforzará por ser un buen ejemplo para todas las personas que se mantienen al tanto de la competencia.

“Creo que como por ahí alguien dijo, uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón. Sin embargo, es necesario hablarle a los fans del programa, a la gente que confía en nosotros no solo como programa, sino como personas. Cometimos un error y espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Ahora solo buena conducta para ustedes”, expresó el chico reality de Esto es guerra.