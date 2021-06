Pancho Rodríguez tras su regreso a Esto es guerra: “Me sentí muy deprimido”

El chico reality Pancho Rodríguez regresó a Esto es guerra tras haber sido suspendido durante varias semanas por ser parte de una fiesta COVID-19 en Cieneguilla.

Esto sucedió a fines de abril, cuando hubo un escándalo mediático debido a que fue intervenido por la Policía en una lujosa residencia, donde también se encontraba la cantante Yahaira Plasencia y sus compañeros Facundo González y Ximena Peralta.

El competidor chileno se mostró arrepentido y contó que atravesó por momentos difíciles al ser retirado del reality. Agradeció el apoyo de su familia y sus fans que lo acompañaron en esa etapa complicada.

“Es super emocionante reencontrarse con todos los compañeros (...) Estuve al comienzo muy mal, nunca había enfrentado una situación así, nunca. Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada, estuve así por tres semanas. Gracias a mis amigos, mi familia y fans que me apoyaban me fui dando cuenta que cometí un error. No tomé una buena decisión”, expresó.

Sobre su vínculo con la cantante Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez reveló que pese a la polémica por la fiesta, él aún continua manteniendo una amistad con ella. “Ella es increíble. Tiene una familia hermosa”, señaló el chico reality.

Además de Pancho Rodríguez, el modelo argentino Facundo González también regresó a Esto es guerra. “Más que pedir perdón, hay cosas que no se pueden explicar ni justificar”, fue el mensaje que brindó tras su ingreso al set de televisión.

