Pamela Franco niega enemistad con Milett Figueroa: Es una chica muy talentosa

Pamela Franco y Milett Figueroa se volverán a enfrentar este sábado 12 de junio en la semifinal de El artista del año, ya que ambas están en sentencia. La perdedora quedará eliminada del programa y sin chance de continuar en el programa.

En medio de la expectativa, la pareja de Christian Domínguez fue consultada sobre su rival, con quien perdió en el duelo pasado. La bailarina reveló la admiración que siente por la actriz y aclaró los rumores de una supuesta enemistad entre ambas.

“A ella le gusta cantar y se nota que le está poniendo mucho esfuerzo y dedicación, es una chica muy talentosa, estará difícil esta gala. Milett y yo somos dos mujeres muy diferentes, tenemos un físico diferente, distinto tipo de voz, pero somos dos mujeres con las mismas ganas y sueños, ambas queremos superarnos y brillar; espero que gane la mejor”, dijo la artista a El Popular.

Sobre estar en sentencia en la semifinal de El artista del año, Pamela Franco espera que los nervios no le jueguen una mala pasada.

“Estoy intentado estar relajada, quiero salir a la pista a divertirme para que no me gane la tensión o el estrés. Tengo que soltarme, no quiero que se me vea tensa porque eso se nota hasta en mi cara. No quiero que los nervios me traicionen”, comentó.

Asimismo, la bailarina contó que para su gala del sábado contará con el apoyo de sus compañeras de Alma Bella.

“Mi refuerzo es el grupo Alma Bella y vamos a sorprender. Tener a las chicas conmigo me pone muy contenta y me da seguridad, vamos a presentar un mix que va a poner a todos a bailar. Voy a ir con todo, a disfrutar, a sentir que esto es lo mío”, señaló.

