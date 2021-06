Magaly Medina tras conteo de la ONPE: Hay gente que me dice por qué no migras

Al inicio de su programa del martes 8 de junio, Magaly Medina se tomó unos minutos para responder a todos los mensajes de sus detractores que le piden que cumpla su promesa de irse del país si Pedro Castillo llega a ganarla presidencia de Perú.

La conductora de Magaly TV, la firme aclaró que ella en ningún momento dijo que abandonaría su trabajo y su país tras los resultados de la ONPE.

“ Todos los peruanos tenemos que reconocer al otro 50% de nuestro país que no votó cómo queríamos, que no tienen las mismas ideas y necesidades que nosotros. Hay gente que dice por qué no migras, por qué no te vas . No todos los peruanos tenemos esa posibilidad o no queremos dejar nuestro país. A mí me han dicho en las redes Magaly ‘cuándo compras tu pasaje’, yo puedo comprar mi pasaje porque soy una persona bendecida que puedo hacerlo cuando así me plazca”, empezó.

“Yo nunca he dicho en esta contienda que si gana fulano o mengano me voy del país. No pongan palabras en mi boca que no he dicho. Que sea el deseo de muchos que me vaya de la televisión esa es otra cosa”, señaló.

Asimismo, Magaly Medina recordó que los peruanos siempre han salido adelante con diferentes gobiernos, y cree que esta no será la excepción.

“A mí que me saquen porque, por decisión personal, no me voy a ir. He visto tantos gobiernos pasar como muchos peruanos guerreros, emprendedores, que valemos por nuestro trabajo. No vivimos de un presidente o de otro, no le estamos robando a nadie ”, enfatizó la conductora de Magaly TV, la firme.

