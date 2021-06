‘Laura Pausini’ venció a ‘Mon Laferte’ y clasificó a la semifinal de Yo soy: nueva generación

El set de Yo soy se vistió de gala esta noche de miércoles durante el duelo entre las imitadoras de Mon Laferte y Laura Pausini , quienes buscaban un boleto a la gran final del programa. Para mala suerte, solo una sigue en carrera y fue la minicantante italiana, quien seguirá en carrera.

Fiorella Caballero interpretó de gran manera la canción “Carta”, la cual convenció a Ángel López y Mauri Stern, jurados del programa que llenaron de elogios a la participante que finalmente dejó afuera a Sharik Danae.

“Fue una batalla muy reñida. Ambas hicieron un trabajo increíble. Se nota la determinación de cada una. Estoy bien orgulloso y creo que Perú está bien orgulloso de ustedes, pero no importa, las dos tienen un gran futuro”, señaló el intérprete de “Yo te voy a amar”.

“Qué buena batalla. Me encantó la frase de la canción ‘A veces te odio, a veces te amo’, eso me suena familiar. Luego me encantó la frase ‘Ahí te va la neta’, qué belleza, ahí va la verdad, la neta”, añadió el ex Magneto.

Ambos cantantes terminaron dándole su voto a Laura Pausini, quien de esta manera accedió a la gran semifinal del programa. Yo soy: nueva generación atraviesa sus últimos días, ya que desde el lunes 14 de junio Latina emitirá una nueva temporada de La voz Perú.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.