Jessica Newton tras conteo de la ONPE: No me iré del país, no me he ido cuando estaba peor

Tras las elecciones 2021, se está viviendo una situación muy tensa en nuestro país mientras se espera que finalice el conteo de votos de la ONPE para saber quién gobernará el Perú en los próximos cinco años. Ante este contexto, Jessica Newton se pronunció al respecto y descartó la posibilidad de irse del país.

A través de sus redes sociales, la organizadora del Miss Perú lamentó que exista esta división entre los peruanos y aseguró que -si el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, queda elegido como presidente de la República -no se irá a vivir al extranjero.

“A todas las personas les agradezco que me han escrito pensando que me voy del país tras las elecciones. A ellas les digo, que no me a ninguna parte, que no me he ido antes cuando la situación del Perú estaba peor, aunque oportunidades no han faltado ”, expresó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la exreina de belleza pidió que haya paz entre los peruanos.

“Mi pasaporte sigue siendo peruano y estoy feliz de vivir en el Perú aunque los peruanos nos empeñemos en complicarnos la vida, lo peor que podemos hacer es insultarnos. Ninguna lucha de clases va a generar que salgamos adelante. Mi consejo es el que doy todos los días. Hay que salir trabajando. Creo en el respeto y todavía tengo fe”, agregó.

Para finalizar, Jessica Newton pidió respetar los resultados de la ONPE. “Ya los resultados se verán en los últimos días. Ningún enfrentamiento, daño o insulto le va poner más o menos puntos a un candidato”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.