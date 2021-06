Jessica Newton está feliz porque su hija y su esposo que se vacunaron en Estados Unidos

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se mostró feliz al anunciar que su hija y su esposo lograron recibir la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos.

A través de las redes sociales, la ex reina de belleza compartió imágenes en las que aparecía Fernando Sánchez de la Madrid siendo inmunizado por el personal médico estadounidense.

Sus familiares viajaron a Miami y aprovecharon su llegada a la ciudad para recibir la dosis en el aeropuerto, según informó la propia organizadora.

“Ya están vacunados los dos en el mismo aeropuerto. Ella tiene 14 años y ya está vacunada. Espero pronto podamos tenerla también en Perú”, expresó Jessica Newton en sus historias de Instagram.

De esta manera, su pariente suma a la larga lista de peruanos que han viajado a Estados Unidos para ser inoculados contra el nuevo coronavirus.

Entre las figuras de la televisión que destacaron en este grupo figuran la conductora Magaly Medina, la influencer Josetty Hurtado, la empresaria Andrea San Martín, el modelo Sebastián Lizarzaburu, el chico reality Nicola Porcella y la modelo Brunella Horna.

