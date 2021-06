Facundo González sobre su suspensión por asistir a fiesta en pandemia: “La pasé mal”

Facundo González regresó a Esto es guerra el último 8 de junio junto a su compañero Pancho Rodríguez. Ambos habían sido suspendido por no respetar las medidas preventivas ante la COVID-19 y participar en una fiesta en Cieneguilla en medio de la pandemia.

Desde su llegada al set de América Televisión el chico reality evitó hablar y prefirió ceder la palabra al chileno, quien se hizo responsable por su conducta y se disculpó por ser un mal ejemplo para los televidentes y seguidores del programa.

Tras el fin de la emisión, el competidor argentino fue abordado por las cámaras de América Espectáculos y dijo que su suspensión es un tema muy complicado: “La pasé mal y no quiero hablar mucho del tema porque es resolver todo. No me hace bien, así que prefiero que pase todo” .

Pancho Rodríguez también habló tras su retorno a Esto es guerra y aclaró que se sintió mal luego de ser suspendido por indisciplina: “Estuve muy triste, muy deprimido, sin ganas de hacer nada, estuve así por tres semanas. (...) No tomé una buena decisión”.

Además recalcó que aún mantiene una amistad con Yahaira Plasencia, a pesar de haberse distanciado por el escándalo. “Ella es increíble. Tiene una familia hermosa”, agregó.

Ambos integrantes del reality no se han convertido en miembros oficiales del elenco, por lo que deberán luchar por un puesto en un circuito extremo que se presentó en la última emisión. Gino Assereto, quien cayó en sentencia por no atravesar un reto de altura, también forma parte de dicho grupo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.