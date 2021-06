Query George: Quiero ganar Grammy, Billboard, MTV y más premios; todo es posible

Query George es un joven peruano que triunfa en la industria musical gracias a su talento, pero sobre todo a su dedicación y perseverancia. Hace más de 20 años, el cantante depositó sus esperanzas de convertirse en un gran artista en un video que le envió a Sergio George. Tiempo después, el equipo del productor norteamericano se contactó con él para que viaje a Estados Unidos e inicie el despegue de su carrera.

Ahora, Enrique González, nombre original del artista, es vocalista de la agrupación salsera DLG y está listo para lanzar cuatro canciones junto a Los 4 de Cuba. Además, confiesa que su meta es ganar varios premios Grammy, aunque asegura que para él lo más importante siempre será su familia. Así lo detalló a La República.

- Tu verdadero nombre es Enrique González, ¿Por qué elegiste Query George?

Enrique lo puse al revés ‘Querien’, eliminé la “en” y la “i” latina la cambié por “y”... Cuando tenía 8 años estaba en mi cuarto buscando el nombre y salió Query, pero quería algo más, iba a ser Query G por mi apellido, pero pensé que no quedaba bien, entonces un primo me dijo ‘Query George’ y, como tiene la “G” de González y el George de Sergio George, mi padre musical, dije ‘Me gusta’ y así me quedé.

- En los inicios de tu carrera, cantabas en las calles, ¿cómo fue esa experiencia?

También lo hacía por necesidad. Antes era muy tímido y nervioso, por eso tenía que perder el temor a expresarme y enfrentarme al público, entonces me lancé a cantar a las calles, a los micros... A veces iba a las 7 a.m. a la puerta de un hotel, con una botella de agua, esperaba que alguien saliera y le decía ‘Por favor, escúchame’, me lanzaba a cantar y me respondían ‘Sí sí, ahorita’, me quedaba esperando y regresaba a casa a la medianoche, un poquito triste y decía ‘Dios mío, ¿cómo salgo adelante? no sé cómo lograrlo’, hablaba con Dios en esos instantes de tristeza.

- Has llegado a trabajar con el productor Sergio George, a quien admiras mucho, ¿cómo inició todo?

En 1996 o 1997 fui a una cabina de internet, grabé una composición mía que se llama “Ya no quiero sufrir más”, la envié y en unas semanas Sergio George me respondió ‘Me gustó cómo cantas, haré lo posible por ayudarte, solo quiero que tengas paciencia’. Al año, me llama su coordinador y me dice ‘Hay una producción con el grupo Son callejero y queremos que participes’... Grabé las tres propuestas y cuando terminé, el ingeniero de sonido de Sergio me dijo ‘Vamos a ver qué dice la disquera’, me quedé nervioso, triste y preocupado... Al tiempo, me llega una llamada y me dicen ‘Fue del agrado de la disquera, te quieren traer a los Estados Unidos.

- Ahora eres vocalista de la agrupación DLG y estás próximo a lanzar cuatro temas con Los 4 de Cuba...

Sí, gracias a Dios Los 4 de Cuba me dieron la oportunidad de grabar cuatro canciones con ellos. Ya se está mostrando un tema que se titula “Mi corazoncito”... Espero que esta canción sea del agrado de toda mi gente en Perú y el mundo.

- Además, hace poco colaboraste con Tito Nieves y Daniela Darcourt en el tema “Si tú te atreves”, gracias a Sergio George...

Exactamente, él me dio la chance de ser partícipe en este hermoso tema que para mí es un hit, es muy bonito, me gusta como suena.

- También cantaste en “Resistiré”, junto a Daniela, Yahaira, Josimar, el Grupo 5 y otros representantes de la salsa. ¿Tienes planeada una colaboración con alguno de ellos?

Dios permita que yo llegue a los oídos de ellos. Quisiera tener la oportunidad de grabar con los grandes; si fuera con el grupo 5, sería un honor, al igual que con todos mis compañeros musicales: Daniela, Yahaira, Josimar, César Vega, etc. Estoy para hacer música y no tengo ningún problema de grabar con quien sea que tenga el talento y la visión para que ese material crezca.

- ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pretendes lograr con tu música?

Ganar muchos Grammys, Billboard, Premios Juventud, Premios Lo Nuestro, todos los premios que existan. Quizás no tendré el nivel de un gran artista, pero todo es posible. Me fui a Estados Unidos porque quise, nadie me lo regaló, me lo busqué y me fui por lo que aprendí a hacer desde niño y aquí estoy, luchándola.

Si no pudiera lograr eso, solo pido tener la oportunidad de cantar y poner un pancito en la mesa de mi madre y de mi hijo; poder brindarle a mi hijo estudios para que salga adelante, tenga una profesión y sea un hombre de bien; y darle a mi madre la tranquilidad de que no le falte un techito, un televisorcito y que si quiere comer algo o comprarse algo darle la oportunidad de tenerlo.

