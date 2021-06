Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a EEG: “Tenemos derecho a equivocarnos”

Tal como lo anunció la producción días atrás, Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Esto es guerra luego de una larga suspensión. Ambos competidores fueron separados del reality debido a que fueron detenidos por asistir a una fiesta en plena pandemia de coronavirus.

Los participantes estuvieron acompañados de Gino Assereto, con quien debieron enfrentarse para definir la vacante disponible en el programa de América Televisión.

El Tribunal les dio la oportunidad de dirigirse a la audiencia, por lo que ambos decidieron responsabilizarse por su accionar y comprometerse a respetar las medidas de prevención ante la COVID-19.

Pancho Rodríguez admitió su error y aseguró que de ahora en adelante se esforzará por ser un buen ejemplo para todas las personas que siguen día a día la competencia.

“Creo que como por ahí alguien dijo, uno no puede estar toda la vida pidiendo perdón. Sin embargo, es necesario hablarle a los fans del programa, a la gente que confía en nosotros no solo como programa, sino como personas. Cometimos un error y espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Ahora solo buena conducta para ustedes”, expresó el chico reality de Esto es guerra.

Facundo González secundó el mensaje de su compañero: “Más que pedir perdón, hay cosas que no se pueden explicar ni justificar”.

Antes del regreso de Pancho Rodríguez y Facundo González, uno de los competidores se mostró en desacuerdo con esta medida. Patricio Parodi expresó su disconformidad ante la posibilidad que uno de ellos integre el equipo de los guerreros.

“Simplemente trabajar con chicos que sí quieran a la camiseta, que sientan la camiseta de los ‘guerreros’ y les guste estar acá”, dijo a las cámaras de América espectáculos.

