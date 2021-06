Omar Sy: “Desde niño me hicieron sentir diferente”

Al igual que Assane Diop, su personaje en ‘Lupin’, el actor francés Omar Sy también ha lidiado todo el tiempo con la dinámica racial y se ha sentido, de alguna manera, discriminado por el color de su piel. El intérprete de 43 años, el cuarto de 8 hermanos, nació en un suburbio parisino de clase trabajadora, de padres de África Oriental, por lo que alcanzar sus sueños no fue un camino sencillo. “En el lugar donde crecí éramos la única familia negra. Fue un ambiente bastante violento, duro y difícil”, cuenta al inicio de la conversación con La República a través del Zoom .

“Cuando era un niño, a los 5 o 6 años, era complicado porque querían tocar mi cabello todo el tiempo. No necesariamente era malo, no es que querían herirme, pero te hacían sentir diferente. Para un niño esto cambia la forma en la que ves el mundo y también la forma en la que te ves a ti mismo. Para mí es la forma más efectiva de sentirte discriminado. Si me dijeras que eligiera una memoria de niño negro rodeado de blancos, elegiría esa. Ellos querían solo tocar mi cabello, pero había algo más detrás de eso”, revela Sy cuando se le pregunta si como hombre negro vivió experiencias de discriminación y prejuicios.

En la ficción de ‘Lupin’ (cuya segunda parte se estrena este viernes en Netflix), Omar Sy interpreta a un astuto ladrón de guantes blancos que batalla todo el tiempo con la policía francesa que se ensaña con él, mientras busca reivindicar la memoria de su padre y, a la vez, ser un buen padre para su hijo adolescente.

En la vida real, Sy, que inició siendo un comediante,considera que probablemente el hecho de estar siempre en la mira de todos hizo que se convirtiera en actor. “Desde ese tiempo trataba de ver cómo las personas me veían a mí y quizá por eso ahora soy actor, porque siempre tenía esa conciencia de que he sido visto, que soy visto. Tal vez ese gesto no era tan malo, pero me hacía ver especial”, añade.

Sobre la construcción de su personaje (inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc), asegura que lo conoció gracias a los japoneses. “Mi relación con Lupin comenzó cuando era más joven por un amigo que vino de Japón hablando de él, porque los japoneses lo aman, es un héroe para ellos. No había leído todos los libros antes de la serie, pero tenía un montón de películas y cuando tuve que interpretar a Assane, sí leí todos los libros”.

La actriz francesa Ludivine Sagnier (Claire), su compañera de reparto, asegura que trabajar con Omar ha sido muy sencillo, ya que se conocen hace más de 15 años. “Ha sido emocionante tener un tiempo para pasarla juntos y para trabajar esa relación que hay entre Claire y Assane, porque no es más un romance, pero la complicidad está más allá de una pareja, es infinita”, afirma la actriz.

“Realmente es una serie genial, la primera en Francia que tiene tanta diversidad en el cast, no es perfecto pero hemos abierto la puerta. Para empezar tiene a esta pareja interracial (Claire y Assane), y eso es algo extraño y muy especial”, acota SY.

Se viene la parte 3

George Kay, creador de ‘Lupin’, adelantó que la parte 2 es una historia más de padre e hijo. Además, confirmó que ya trabajan en una tercera. “Vamos a continuar profundizando en los personajes, explorar en sus historias personales para engancharnos con sus orígenes. Es muy importante reconstruir este universo francés. Pienso que ‘Lupin’ es atractivo porque estamos tratando de descifrar rompecabezas y acertijos todo el tiempo de la mano con la audiencia”.

