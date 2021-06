Magaly Medina rechaza acto violento entre periodista y simpatizante de Perú Libre

La conductora Magaly Medina rechazó el acto violento que protagonizó el periodista Steve Romero, de Latina Televisión, y un simpatizante del partido Perú Libre.

La presentadora de Magaly TV, la firme se mostró en desacuerdo con la reacción que tuvo el comunicador durante la pelea que ocurrió en plena transmisión en vivo.

“Parece que perdió la paciencia, los buenos modales que debe caracterizar y sobre todo la tolerancia que debe caracterizar a un reportero, a un periodista. En estos momentos de tanta violencia sistemática, un periodista que está en la calle debe tener paciencia, tolerancia y buen humor”, expresó.

Opinó que el periodista Steve Romero debió controlarse y mantener la postura pese a las agresiones verbales del simpatizante de Perú Libre.

“No importa si alguno de estos tipos le empezaba a insultar, le decían prensa vendida, como nos han llamado en todo este tiempo, pero lo que no debía perder y no debía estar permitido es que es el primero que inicia la violencia. Era un violencia verbal, pero él no debía de responder de forma tan violenta con ese malcriado”, agregó la presentadora.

“Depende de uno mantener el buen ánimo y el buen humor. Hay que aprender a soportar insultos, hay que aprender a tolerarlos y soportarlos porque son palabras y uno tiene que estar bien parado, pero terminó en una crezca callejera”, señaló la conductora de ATV.

De igual manera que Magaly Medina, la periodista Juliana Oxenford también condenó la escena de violencia entre periodista y simpatizante de Perú Libre.

