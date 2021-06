Kim Kardashian le dedica tierno mensaje de cumpleaños a Kanye West: Te amo de por vida

Kim Kardashian emocionó a todos sus seguidores al compartir a través de sus diferentes redes sociales un romántico mensaje de cumpleaños a su aún esposo Kanye West, quien cumple 44 años este martes 8 de junio.

Desde sus perfiles oficiales como Instagram y Facebook, la protagonista del reality Keeping up with the Kardashians reafirmó el gran amor que siente por el padre de sus cuatro hijos. Esta publicación llega en medio del divorcio entre la influencer por excelencia y el conocido rapero.

“Feliz cumpleaños. Te amo de por vida (Love you for life)”, fue el mensaje que escribió Kim Kardashian, quien eligió acompañar la dedicatoria con una tierna foto familiar, donde aparecían ellos dos y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian felicita a Kanye West por su cumpleaños. Foto: captura Kim Kardashian/Instagram

En menos de dos horas, la publicación superó los 2 000 000 de corazones y miles de mensajes de felicitaciones para Kanye West y pedidos de sus fans para que no se divorcien.

“Hermosa pareja”, “Qué bella familia”, “Ojalá no se hubieran separado. Ellos deben permanecer juntos”, “Se nota que entre ellos aún existe mucho, deben darse otra oportunidad”, “Ay, muero de amor con esta familia, espero que siga unida y superar los problemas” y “Kim ha demostrado que es incondicional para Kanye”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a una de las mujeres más ricas del planeta.

En el más reciente avance de Keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian confiesa a sus hermanas los problemas de pareja que tiene con Kanye West y sus planes de divorcio.

