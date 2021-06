Katia Palma apoya a ‘Mon Laferte’, quien olvidó la letra: “No importa”

En el último programa de Yo soy, nueva generación, la imitadora de Mon Laferte olvidó parte de la letra de la canción “Amárrame”, pues se mostró insegura y nerviosa durante su performance. Sin embargo, Katia Palma le dio palabras motivadoras.

La participante de 10 años se llenó de nervios tras olvidar la letra de la canción, pero pese a ello supo afrontar ese tenso momento. Asimismo, tras el percance, la jurado no dudo en alentar a la pequeña en vivo.

Después de su presentación, Katia le dijo: “Hermosa de mi corazón, creo que has estado muy nerviosa el día de hoy. Te has olvidado gran parte de la letra y te decía no importa, mientras tu estés en el escenario es importante que el público no sepa lo que pasa, sonríe, repite la frase, siempre para delante y nunca para atrás”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Finalmente, Palma acotó que le faltó un poco más de soltura en el escenario y que ello era parte del proceso, pues aún es pequeña y tiene mucho trabajo por delante. “Este no es un reclamo, es parte del proceso y eso tienes que aprenderlo. Tienes 10 años. Imagina todo lo que te viene, pero igual fue una buena presentación”, le dijo a la imitadora de la cantante chilena.

