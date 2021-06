Juliana Oxenford se pronunció luego que se difundiera la salida de algunos periodistas de Cuarto Poder. Los profesionales emitieron un comunicado públicamente, en el que anunciaron su renuncia y expresaron su desacuerdo con la nueva línea informativa que adoptó el programa.

“Detallamos los sucesos que colisionaban con los principios rectores de la institución, el derecho a la información y la ética periodística, los que defendimos hasta el último día”, se lee en el mensaje.

La conductora de ATV no dudó en solidarizarse con sus colegas luego de su separación de América Televisión y aplaudió su decisión.

“Un periodista no tiene por qué seguir una línea que no vaya acorde a sus valores y principios. La línea no te la puede imponer un medio de comunicación, la línea te la dicta tu consciencia y tu hambre por encontrar siempre la verdad. Si no hay libertad, no hay periodismo ”, escribió en su cuenta de Twitter este 8 de junio.

Juliana Oxenford también resaltó el profesionalismo de los referidos periodistas, entre los que se encuentran René Gastelumendi y Karina Borrero. Del mismo modo, lamentó que esto haya ocurrido en una de las casas televisoras más populares en el Perú.

“Conozco a casi todos los periodistas de Cuarto Poder, he trabajado con algunos, y puedo dar fe de su calidad periodística. Mi absoluta solidaridad y reconocimiento a su valentía . América tiene todo para hacer periodismo, pero han preferido hacer campaña política. Una pena”

Juliana Oxenford a experiodistas de Cuarto poder: “Mi reconocimiento a su valentía”. Foto: captura Twitter

Durante la emisión de su programa ATV Noticias, al estilo Juliana, hizo una fuerte crítica al canal: “Está bien que un medio advierta cuál es su línea editorial, pero no puedes informar de acuerdo a tu línea editorial”.

