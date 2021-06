Galilea Montijo arremete contra Sebastián Rulli por cuestionar postura de influencers mexicanos

La conductora y actriz Galilea Montiijo mostró su descontento con las opiniones de Sebastián Rulli debido a que se refirió acerca de la publicidad política que hicieron varios actores, actrices e influencers mexicanos. Ellos mostraron su apoyo a favor del Partido Verde (PVEM).

El pasado domingo 6 de junio se llevó a cabo las elecciones en México, donde se eligió a miembros de la Cámara Federal de Diputados y otros cargos, por lo que diversas personalidades del mundo artístico mexicano como Lambda García, Bárbara de Regil y Raúl Araiza se pronunciaron.

Ante ello, el actor se pronunció en sus redes sociales. “Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros, de algunos influencers y dicen ‘no es que a mí no me gusta hablar de política, de fútbol, ni de religión’, pero estoy de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, expresó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, concluyó diciendo lo siguiente: “Ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro de que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”.

En consecuencia a lo dicho por Rulli, la actriz Galilea Montijo se manifestó a través de un encuentro que tuvo con la prensa y le dijo que se mantenga al margen de la política mexicana porque él es de Argentina.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? (...), aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, añadió.

