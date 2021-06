Ezio Oliva se unió a los mensajes de calma luego de las elecciones 2021. Ante la tensión que se vive en redes sociales a poco de conocer el resultado oficial de la ONPE, el artista decidió pedir a sus fanáticos respeto y comprensión.

El esposo de Karen Schwarz evidenció que se encuentra al pendiente al conteo de votos, pero aseguró que no objetará la decisión de la mayoría de peruanos. Del mismo modo exhortó a evitar cualquier tipo de agresiones.

“Sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales de mi país, esté o no de acuerdo, me he propuesto no perder el respeto y la tolerancia por el prójimo , por lo que los invito a lo mismo. La violencia no es el camino y unidos haremos siempre más”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Ezio Oliva recibió el apoyo de cientos de usuarios, quienes respaldaron su opinión y lo felicitaron por difundir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del país.

“Qué bueno, en este momento no necesitamos más división”, “Respeto es lo mejor para forjar un país” y “Así se habla, al final todos somos peruanos”, son algunas de las opiniones que se pueden leer en dicha publicación.

Ezio Oliva envía inspirador mensaje tras elecciones: “Unidos haremos siempre más”

El famoso representante de la música peruana también comentó sobre la reciente victoria de la selección peruana ante su par de Ecuador, partido que se llevó a cabo por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ezio Oliva no dudó en agradecer al equipo por su desempeño sobre la cancha y expuso en Instagram: “Gracias por esta alegría selección”.

