Tilsa Lozano aclara que votó antes de viajar a Miami: “Cumplí con mi deber”

Tilsa Lozano compartió en redes sociales que se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en Miami. Este hecho generó diversas dudas en torno a su participación en la segunda vuelta presidencial, que se llevó a cabo el último 6 de junio.

A pesar de que la figura de televisión dejó un claro mensaje en su cuenta de Instagram sobre su postura frente a las elecciones, los usuarios la cuestionaron por viajar a Estados Unidos en plena votación, pues pensaron que no sufragó.

Según videos que difundió en la plataforma, llegó al aeropuerto alrededor de las 6 de la tarde (hora Perú) y registró su trayecto hacia el lugar donde se hospedaría. Algunas horas después, la jurado de El artista del año expresó su expectativa por los resultados de la jornada electoral.

“Acá estamos esperando, viendo las noticias desde Miami. Acá estamos un grupo de peruanos muy angustiados. Todavía nada está dicho, Dios nos ilumine. Creo que muchos se deben estar sintiendo como yo en estos momentos”, dijo en el clip.

Ante la curiosidad de sus fanáticos y seguidores, Tilsa Lozano decidió aclarar que no evadió su deber cívico y acudió a las urnas a ejercer su voto. “Para las personitas mala vibra que dicen que no voté. Sí voté y luego me vine de viaje. Cumplí con mi deber antes de viajar”, indicó junto a un retrato del momento en que dejó el centro de sufragio.

Tilsa Lozano aclara que sufragó antes de viajar a Miami: “Cumplí con mi deber”

Tilsa Lozano cuestionó el puntaje de Milett Figueroa en El artista del año

La exvengadora no se mostró conforme con el desempeño de Milett Figueroa en la última emisión de El artista del año (5 de junio) y habló del incidente que protagonizó la concursante en el programa.

“¿Cuál es el criterio de Santi para ponerle nueve (puntos) a una persona que se cayó y ha tenido varios errores?”, expuso Tilsa Lozano.

