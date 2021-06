Monique Pardo sufrió fuerte caída en El Artista del Año que la dejó en silla de ruedas

Monique Pardo sufrió una aparatosa caída durante su última participación en El artista del año. El incidente no fue emitido por el programa, sin embargo, ella difundió las imágenes del preciso momento en que se estrella contra el piso del escenario.

La figura del espectáculo tuvo que ser trasladada en una silla de ruedas debido al fuerte impacto que sufrió en sus extremidades inferiores.

En las imágenes del video, se puede observar que Monique Pardo se encuentra de pie sobre una plataforma movible. En un momento, cuando el elenco de bailarines arrastra el armazón hacia atrás, ella pierde el equilibrio y su cuerpo cae contra el piso.

La artista peruana expresó su preocupación al compartir el clip que jamás salió al aire en televisión. “¡Esto es un atentado a la vida!”, escribió en la publicación de Instagram.

Tras ello, sus seguidores se solidarizaron con ella y pidieron su pronta recuperación. “Eso no había visto. Que terrible. Cuídate, Monique”, “Espero estés bien”, “Esa parte la cortaron porque no se vio ayer”, “¡Dios santo! Monique, espero no te traiga secuelas”, “Monique, espero te encuentres bien. Una caída así es muy peligrosa”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Ella llegó al programa El artista del año para ser el refuerzo del cantante Diego Val. Ambos bailaron al ritmo de la canción “Satisfaction” de The Rolling Stones.

El domingo 6 de mayo, durante las elecciones presidenciales, Monique Pardo acudió a su centro de votación en silla de ruedas debido a que aún no lograr reponerse del fuerte impacto.

