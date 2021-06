Malú Privat incursionó como directora de arte: Me puse a construir pisos y paredes

A Malú Privat le ha tocado enfrentarse a miles de obstáculos durante toda su carrera, por lo que la pandemia fue simplemente un reto más del cual pudo salir triunfante gracias a sus conocimientos, habilidades y estrategias.

En febrero del 2020, la diseñadora de modas incursionó en la dirección de arte para las películas Mundo gordo y Prohibido salir. Ante la llegada del confinamiento, no se quedó de brazos cruzados y optó por crear ella misma sus propios materiales. Además, continúa avanzando y ahora apuesta por el relanzamiento de su clásica camisa Privat. Así lo relató a La República.

- Muchos dicen que la moda es completamente imprescindible, ¿de qué manera crees que influye este tema en la vida de las personas?

Hay muchas personas que piensan que la moda no es importante; sin embargo, no sé si tanto la moda, pero sí (es importante) el saber vestirse, combinar las piezas o saber qué prendas debes tener en el closet porque increíblemente, y creo que se ha demostrado mucho en esta pandemia, el cómo vestirte cambia tu estado de ánimo, tu estado de humor e, incluso, el cómo te ven las personas.

- ¿Y cómo has vivido la pandemia a nivel personal y profesional?

(En el ámbito personal) pasé una cuarentena bastante divertida, tanto así que hace poco (Sandro Ventura y ella) nos acabamos de comprometer. Puedo decir que tuve la suerte que lamentablemente muchas parejas no, de reforzar la relación, planificar cosas o darse cuenta de que la persona con la que viven sí es la persona con la que quieren pasar el resto de su vida.

Con lo relacionado a mi trabajo, si bien la pandemia afectó un poco, encontré la manera de sacarle la vuelta. Tengo personas que trabajan conmigo hace muchísimos años y no las iba a dejar en el aire, así que lo primero que hice fue decir: ‘Esperemos unos 15 o 20 días a ver cómo va esto’. Luego dijeron inmovilización, entonces agarré las máquinas y se las envié a cada persona. Con los motorizados también encontramos la manera de ordenarnos. Además, yo manejo líneas alternativas.

- En torno a la idea del empoderamiento femenino, ¿crees que Privat ha logrado romper con los estereotipos y potenciar a las mujeres?

Yo creo que sí. Las piezas que diseño son para mujeres fuertes, una mujer fuerte para mí implica una mujer que sabe lo que quiere, que es determinante en sus decisiones, en los objetivos que tiene. Muchas de las piezas que diseño son muy versátiles, son para que te funcionen tanto para trabajar como para que luego las cambies con un accesorio y puedas irte a un after office, una cena o algo totalmente diferente. Entonces, el ponerte una camisa o una prenda Privat es como ponterte una armadura, te sientes mejor y con más fuerza, más empoderada y te quieres comer al mundo.

- ¿Y cualquier peruana o peruano que desee vestirse a la moda estaría en la capacidad de adquirir sus prendas?

Por supuesto, claro que sí. Siempre recomiendo comprar una prenda Privat o una que realmente valga la pena. No es un gasto, sino una inversión. Muchas veces es mejor tener una sola pieza de buena calidad, de buen corte, que te combine con varias cosas que tengas en el closet, a tener cinco diferentes que a la segunda lavada se van a desarmar. Al final lo barato sale caro.

- Por otro lado, has incursionado como directora de arte en las películas Mundo gordo y Prohibido salir. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

Nosotros empezamos a grabar Mundo gordo a mediados de febrero (2020) y faltando nueve días nos mandan a casita. Entonces, Sandro dijo: ‘Bueno, hay que tomarlo como unas vacaciones, debe ser una semana’. Una semana y nada, después de nueve meses recién pudimos regresar a rodar con todos los protocolos.

Con Prohibido salir fue aún más complicado porque no había tiendas abiertas. Tuvimos que construir varias cosas. Me tuve que poner a hacer pisos, a construir paredes. Una locura, pero fue una experiencia muy linda. Al final salió linda la película.

- Además, acabas de relanzar la clásica camisa Privat con Ivana Yturbe, su madre y su abuelita como rostros principales.

Ivana ya era mami, solo que aún no podía decirlo. Era lindo porque te dabas cuenta cómo una sola pieza puede funcionar para tres generaciones totalmente diferentes. Tenías a la abuela, a la mamá y a Ivana, una chica muy joven que recién estaba siendo mamá.

- Hace poco acabas de comprometerte con el cineasta Sandro Ventura, ¿cómo fue la pedida de mano?

Tuvimos la suerte de poder ir a Estados Unidos a vacunarnos. En el 2019 compramos unos pasajes a Canadá para ir a ver a los hijos de Sandro, pero por la pandemia no se pudo y este año se vencían, así que nos fuimos a vacunar. Cuando ya estábamos en Orlando, fuimos a los parques. El primer día llegamos tempranito, no había nadie, estaba vacío y me pide que me case con él. Fue muy lindo.

