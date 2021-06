Liam Payne, quien formó parte de la conocida banda One Directión, reveló en una entrevista que se separó de Maya Henry. La pareja llevaba 10 meses de comprometidos tras dos años de relación.

El artista musical sorprendió a sus seguidores, quienes expresaron su lamento en redes sociales por esta noticia. En dicha confesión, el artista reveló algunos detalles al respecto.

“Lo siento más que cualquier otra cosa en estos momentos. Estoy más decepcionado conmigo mismo porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”, dijo Payne.

“Sé cuál es mi patrón con las relaciones y realmente lo siento. Simplemente no soy muy bueno en ellas y necesito trabajarlo conmigo mismo antes de ponerme en manos de otra persona”, añadió el intérprete.

En agosto del 2020, ambos dieron el siguiente paso en su relación y decidieron comprometerse. Según el medio Daily Mail, el cantante le regaló a la joven un lujoso anillo valorizado en más de tres millones de euros.

En setiembre de dicho año, el cantante hizo pública la unión y dejó un tierno mensaje en sus redes sociales.

“Maya es increíble. Ella es tan tranquila que me ayuda a relajarme en cualquier situación. (...) Gracias por hacerme sonreír incluso en medio del estrés y hacer que me dé cuenta de cuán perfecta es mi vida”, añadió.

Liam Payne es un exintegrante de la banda One Direction. Foto: difusión

