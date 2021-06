La Uchulú tras pasar a semifinal de El artista del año: “A seguir con más fuerza”

A pesar de que estuvo cerca de la eliminación en El artista del año, La Uchulú consiguió vencer a Diego Val y continúa en competencia. Esaú Reátegui compartió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

El famoso influencer comenzó su escrito con una frase inspiradora y reflexionó sobre su situación en el programa de Gisela Valcárcel. “Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Además de compartir algunas fotografías de su última participación en el concurso de canto y baile, el tiktoker se mostró bastante agradecido por haber contado con el apoyo de sus miles de fanáticos y seguidores.

“Estoy muy feliz y emocionado. No tuve una semana fácil, pero siempre con mente positiva. Muy feliz porque los tengo a todos ustedes ahí alentándome a seguir con más fuerza. Los amo chululitos bellos. Mil gracias”, fue el mensaje que dejó en la plataforma social.

Cientos de usuarios le expresaron nuevamente sus felicitaciones y resaltaron el esfuerzo que realiza para continuar en carrera en El artista del año.

La Uchulú tras pasar a semifinal en El artista del año: “A seguir con más fuerza”. Foto: captura Instagram

El último sábado 5 de junio, La Uchulú se enfrentó a Diego Val en la temida sentencia. El personaje caracterizado por Esaú Reátegui sorprendió al interpretar “Waka waka” junto a ‘Cuto’ Guadalupe, quien fue su refuerzo.

La figura de redes sociales expresó su preocupación antes de salir a escena: “Estoy bien nerviosa, pero ya he tomado mi agüita de azahar, la mitad lo he tomado... Hoy es una noche muy especial, esta semana me tiene que ir muy bien porque la semana pasada me ha ido muy mal”.

A pesar de su nerviosismo, el concursante pudo concretar su pase a la semifinal.

