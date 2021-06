Juliana Oxenford saludó actitud de Keiko Fujimori y Pedro Castillo ante resultados de ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a reportar desde las 11.30 p. m. del domingo 6 de junio los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Por ahora, Pedro Castillo, de Perú Libre, se mantiene en el primer lugar sobre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por una pequeña ventaja porcentual .

Durante las últimas horas, los candidatos han mantenido un silencio prudente mientras el organismo electoral continúa actualizando sus resultados. Esto ha sido saludado por la periodista Juliana Oxenford, quien expresó que la actitud de ambos es la correcta hasta el final del conteo.

“A esta hora, donde los resultados están tan pegados y la ansiedad es mucha, saludo la moderación de Keiko Fujimori y Pedro Castillo en no salir a decir nada hasta esperar el final. Esa es la actitud”, escribió la conductora de ATV en su cuenta de Twitter.

Juliana Oxenford se pronunció sobre los resultados de la ONPE. Foto: Twitter.

Juliana Oxenford condena violencia entre periodista y simpatizante de Perú Libre

El domingo por la noche, el reportero de Latina, Steve Romero, y un seguidor de Perú Libre llegaron hasta los golpes luego de los primeros resultados a boca de urna brindados por Ipsos. En primera instancia y según lo revelado por el periodista, Juliana Oxenford respaldó a su colega y condenó cualquier acto de violencia.

Sin embargo, horas después, a través de las redes sociales, un video muestra claramente como el hombre de prensa reacciona ante la provocación del seguidor. Esto también fue condenado por la conductora mediante su cuenta de Twitter.

“Apenas escuché a Steve Romero manifestando que había sido golpeado por un simpatizante de PL, condené el acto y me solidaricé con mi colega. Me equivoqué. Esta reacción es condenable y no se puede hacer espíritu de cuerpo ante un video tan contundente” , indicó.

