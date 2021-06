Dirk lanza fusión balada-festejo y asegura “Voy a despertar de nuevo el patriotismo”

El cantante y compositor peruano Dirk está decidido a llevar la música peruana a un siguiente nivel. Luego de lanzar “Dicen”, una curiosa fusión balada-festejo, se proyecta a revalorizar nuestra cultura y “despertar de nuevo el patriotismo”.

En conversación con La República, el joven de 21 años habló sobre su gran amor por el Perú, su pasión por la música y su experiencia como artista en la pandemia. Además, brindó detalles sobre su nuevo álbum, en el que fusiona ritmos afroperuanos con diversos géneros musicales.

Acabas de lanzar “Dicen”, ¿cómo nace la idea de fusionar la balada con el festejo?

Yo soy bien baladesco y también soy fan del festejo. Aparte de que este proyecto es todo tipo de fusiones, estos dos géneros al parecer quedaron muy bien. Fue cuestión de estar probando, tenía la canción lista, pero quería que haya un desenlace épico, que te haga moverte, que te haga soltarte después de esa balada con la que estás a punto de llorar. Esta fusión fue ideal porque la canción trata de liberación, de la búsqueda de la verdad, de soltar ese peso que vas cargando en ti.

El festejo ya no es muy escuchado en estos tiempos ¿Qué pretendes lograr con tu música?

Yo voy a despertar de nuevo el patriotismo por la música peruana, esa es mi meta y voy a darlo todo para cumplirla. Lo tenemos todo y no creo que lo hayamos aprovechado durante los últimos 30 o 40 años. Desde la muerte de Chabuca Granda, la música criolla y peruana ha perdido un peso enorme; hay muchos referentes más, como el Zambo Cavero, pero ahorita, por ejemplo, en el Perú reina la cumbia, la salsa, la chicha, lo cual no está mal, porque si nos representa, pero no es algo cien por ciento peruano.

Has estudiado en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) y anteriormente siempre has cantado en inglés... ¿Por qué ahora en español?

Yo viví y estudié en Inglaterra por seis meses y previo a eso estuve trabajando en el álbum, desde el 2018... Me fui a Inglaterra con las esperanzas de establecerme allá y crecer allá, pero no encaje, no es mi ambiente; los latinoamericanos tenemos una vibra totalmente diferente. Además, sentí que necesitaba hacer algo por él Perú.

No planeo competir con nadie, eso es bueno para mí y para el resto, a fin de cuentas lo mejor posible para un artista es no tener competencia porque está haciendo algo único. Yo voy a preferir siempre único antes que bueno.

¿Cómo viviste la pandemia? ¿Tú o alguien cercano a ti pasó por el coronavirus?

La pandemia fue la montaña rusa más estática de mi vida porque era un locón de sentimientos. Estabas haciendo nada, pero sentías todo. Fue tiempo para pensar, para desacelerarte y redirigirte, sacó lo mejor de nosotros. Si no fuese por la pandemia, estoy seguro que no hubiese abarcado el proyecto como lo abarco hoy en día.

¿Y qué nos podrías comentar sobre tu nuevo álbum?

Es un álbum que es plenamente mi esencia, es exactamente lo que soy y lo que somos, hay absolutamente de todo, cada partecita es especial y siento que le puede gustar a todos los peruanos, espero que llegue a cada uno.

Dentro de poco lanzarás el sencillo “Deja de sufrir”, el cual coincidirá con el Bicentenario de la Independencia del Perú. ¿Puedes adelantarnos un poco sobre ello?

La canción está brutal, alucinante. Existe el dicho ‘Sufre peruano, sufre’, con el que todos la sufrimos y siempre estamos adoloridos, siempre nos pasa algo, siempre tiene que haber un problema; es para quitar eso, para que las personas dejen de sufrir porque el sufrir depende de ti y de nadie más, eso lo quiero dejar claro.

