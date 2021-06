Daniela Darcourt acompañó a su abuela a votar: “Ella nunca deja de enseñarme”

La cantante Daniela Darcourt expresó la admiración que siente hacia su abuela, quien le pidió que la acompañe a ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales 2021, pese a su avanzada edad.

La intérprete de “Te equivocaste conmigo” usó sus redes sociales para compartir imágenes de su familiar, mientras se acercaba a depositar su voto en el ánfora. “Ella, hija de un excombatiente de la guerra del 41. Ella, jefa de nuestro hogar (...) Ella nunca deja de enseñarme. Gracias viejita “, escribió en sus historias de Instagram.

Este domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones 2021, jornada en la que muchas figuras de la farándula peruana instaron a sus seguidores a acudir a las urnas. Daniela Darcourt no fue la excepción y compartió una fotografía del momento en que llega a su local de votación. “¡Voto listo!, escribió mostrando su DNI”.

Además, la artista de 25 años exhortó a la tolerancia ante los próximos resultados de la ONPE, que definirá si Pedro Castillo o Keiko Fujimori gobernará el Perú durante los próximos cinco años. “Sea cual sea el resultado final ¡No más odio!”, sentenció.

Daniela Darcourt llegó a su local de votación al lado de su abuela, quien también participó en las elecciones 2021. Foto: Daniela Darcourt / Instagram

Daniela Darcourt asegura que su canción “Te equivocaste conmigo” es como un grito de protesta”

Luego de estrenar el tema “Te equivocaste conmigo”, Daniela Darcourt habló acerca del significado del hit y aseguró que se trata de un “grito de protesta” que retrata las dificultades que tuvo que atravesar para consolidad su carrera musical.

“Fue una canción que yo elegí. Quise que sea la primera porque va con lo que me ha pasado en la vida. El título del tema lo dice todo, claro, la gente lo va a llevar por el lado amoroso, pero lo llevo más por el lado laboral y artístico, por los que me dijeron que no, que ya no se iba a poder y que ahora me ven sacando música”, declaró en conversaciones con La República.

