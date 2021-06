Ángel López se rinde ante ‘Pedrito Fernández’: “Sabes que tienes magia”

El programa concurso Yo Soy: nueva generación nos regaló este lunes una nueva gala llena de grandes interpretaciones que deleitaron a los televidentes. Este fue el caso del pequeño ‘Pedrito Fernández’, quien sacó muchos elogios del jurado, especialmente de Ángel López .

El intérprete de “A puro dolor” quedó embelesado con el imitador del cantante mexicano y afirmó que, a pesar de su edad, es uno de los más talentosos de esta temporada.

“Así se hace, qué buen trabajo. Sabes que tienes una magia. Esa magia proyecta a través del canal y llega al corazón de mucha gente. Yo que te tengo aquí presente irradias mucho más fuerte. Eres el único chico de los consagrados, te queremos mucho. Sentimos lo mismo por ti”, indicó.

De la misma forma, el resto de los jurados, Katia Palma y Michelle Soifer, también tuvieron buenos comentarios para el menor de los concursantes de Yo Soy: nueva generación. Como se recuerda, el programa viene emitiendo sus últimos episodios para luego darle paso a una nueva temporada de La Voz Perú.

Ángel López anuncia su salida de Yo soy

Tras varios meses como jurado, Ángel López confirmó su salida del programa de imitación Yo soy. A través de las redes sociales, el cantante puertorriqueño dio a conocer que abandonará el Perú para viajar a Miami, Estados Unidos, donde radica su familia.

“Sobre mi salida, ya estamos cerca de la última presentación de la nueva generación de Yo soy. Regreso a Estados Unidos, pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos, es porque ya he completado el compromiso que tengo con Latina”, expresó el cantante.

