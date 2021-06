Ángel López anuncia su salida de Yo soy: “Me hubiera gustado estar en La voz”

Tras varios meses como jurado, Ángel López confirmó su salida del programa de imitación Yo soy. A través de las redes sociales, el cantante puertorriqueño dio a conocer que abandonará el Perú para viajar a Miami, Estados Unidos, donde radica su familia.

El intérprete de “A puro dolor” aseguró que quiso quedarse más tiempo trabajando en el país. Sin embargo, explicó que el motivo por el que se aleja de la televisión peruana es que su contrato con el canal Latina TV llegó a su fin.

“Sobre mi salida, ya estamos cerca de la última presentación de la nueva generación de Yo soy. Regreso a Estados Unidos, pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos, es porque ya he completado el compromiso que tengo con Latina”, expresó el cantante.

Confesó que deseaba ser parte del jurado de La voz, el nuevo concurso de canto que se estrena el próximo 14 de junio por la señal de Latina.

“Me hubiera gustado seguir trabajando y estar en La voz, para mí sería un gran honor, pero esto no se me ha ofrecido hasta el momento... Me llevo muchos recuerdos lindos, he llorado, he reído, he gozado y me he quedado impresionado con los talentos de este hermoso país”, agregó.

Ante ello, sus seguidores pidieron que reemplace al cantante Guillermo Dávila, quien ha sido criticado durante los últimos días por no reconocer a su hijo peruano.

“Qué pena que no te pusieron en La voz, deberías estar en reemplazo de Guillermo Dávila, eres un excelente jurado”, “Que se quede en lugar de Guillermo Dávila”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

