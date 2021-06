Alondra García Miró niega estar embarazada de Paolo Guerrero

Durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 desarrolladas este último domingo 6 de junio, los principales personajes de la farándula se hicieron presentes. Por ejemplo, Alondra García Miró se acercó a su local de votación para ejercer su derecho cívico .

La pareja de Paolo Guerrero estuvo acompañada de sus familiares y respondió algunas consultas a las cámaras de Amor y Fuego.

“Felizmente me vine bien arreglada, sino me veían en otras fachas (risas). Justo estaba esperando al resto de mis familiares para venir todos juntos a votar”, inició. Luego García Miró negó que se encuentre embarazada del capitán de la selección peruana tras los últimos rumores.

“No, ya me has visto. No, no, nada”, expresó mientras se levantaba un poco la casaca para mostrar su cintura. Además, la modelo indicó que por ahora no tienen planes de contraer matrimonio con su actual pareja y que lo dirá sin problemas cuando esto se confirme.

“No todavía no, estamos tranqui, estamos bien en verdad. Yo les he prometido que les voy a contar cuando sea el momento”, añadió. Por último, Alondra García Miró afirmó que la selección peruana no debe perder la fe de cara al duelo de este martes ante Ecuador por las Eliminatorias.

