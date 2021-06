Gisela impresionada con baile del ‘Cuto’ en El artista del año: “Ven todos los sábados”

Durante la séptima gala de El artista del año, Gisela Valcárcel y el ‘Cuto’ Guadalupe protagonizaron un divertido y tierno momento al reencontrarse nuevamente en la pista del reality. El exfutbolista demostró su talento para el baile y la presentadora de televisión no dudó en acompañarlo al ritmo de festejo.

‘Cuto’ Guadalupe se presentó en el set de América TV para ser el refuerzo de ‘La Uchulú’ en su sentencia contra el participante Diego Val. Antes de su presentación, el exdeportista mantuvo una hilarante conversación con la conductora. “¡Pa´qué me invitan si ya saben cómo me pongo!”, comentó Gisela Valcárcel mientras sostenía sus zapatos en la mano.

“‘Cuto’, he roto los zapatos. ¡Ven todos los sábados! Esta es tu casa. ¿Qué ha sido de tu vida Guadalupe?”, dijo la popular ‘Señito’. “Gisela, sabes la admiración que siento hacia ti, te manda saludos mi mamá, toda la familia te manda saludos, en Chincha te mandan saludos también”, respondió Guadalupe.

El artista del año: La Uchulú vence a Diego Val con apoyo del ‘Cuto’ Guadalupe

La Uchulú apareció al lado del ‘Cuto’ Guadalupe en El artista del año, tal como lo anunció días atrás. El personaje interpretado por Esaú Reátegui impactó con la canción “Waka, waka” al lado del exfutbolista.

“Estoy bien nerviosa, pero ya he tomado mi agüita de azahar, la mitad lo he tomado... Hoy es una noche muy especial, esta semana me tiene que ir muy bien, porque la semana pasada me ha ido muy mal”, señaló el tiktoker antes de su presentación, que finalmente fue preferida ante su contrincante Diego Val y le dio el pase a la semifinal de la competencia.

