Ezio Oliva pasó la madrugada en la clínica por una complicación respiratoria

Ezio Oliva compartió con sus miles de seguidores que durante la madrugada de este domingo tuvo que acudir a una clínica local debido a una complicación pulmonar. El cantante pasó una muy mala noche, aunque luego de algunas horas reveló que su dolencia no tenía nada que ver con la COVID-19 .

“Gracias a los que me han escrito preocupados, tranquilos, estoy bien. No es COVID, no tiene nada que ver, es solo un proceso bronquial producto del invierno, imagino, pero gracias a Dios no es COVID”, indicó.

Luego, el esposo de Karen Schwarz reveló el diagnóstico que le dieron en el centro médico al que acudió. El resultado fue una infección aguda de las vías respiratorias que según el propio Oliva no le iba a impedir ir a votar en esta segunda vuelta de las elecciones.

“Mi mensaje es que he estado en la madrugada en la clínica, me acabo de levantar, no he tenido una buena noche, pero hoy nada me para, voy a ir a votar. Me voy a poner un buzo, me voy a ir a mi local de votación, claramente si hubiera tenido COVID, no hubiera podido”, añadió.

En abril, Ezio Oliva se contagió de coronavirus al igual que su esposa. Luego, el cantante nacional superó esta dolencia y luego viajó a Estados Unidos para poder vacunarse.

