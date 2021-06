Emilia Drago tras votaciones: “Cual sea el resultado, no olvidemos de estar unidos”

La actriz peruana Emilia Drago usó sus redes sociales para mostrar un divertido video a sus seguidores. En dicho material enseña a los ciudadanos cómo deben ir protegidos para así evitar más contagios contra la COVID-19.

En su video baila al ritmo de “Eye of the tiger” y muestra cómo se prepara para ir a cumplir con su deber cívico. “¡Preparándome para ir a votar! Dos mascarillas, DNI, protector facial, lapicero azul, y mucha buena onda. Sea cual sea el resultado hoy, no olvidemos que tenemos que estar unidos. ¡Vamos Perú!”, describe en su Instagram.

Ante su reciente post, varios de sus seguidores no dudaron en responder. “Allá vamos, con fe”, “Qué bonito ejemplo, tan transparente... Hoy queremos un Perú sin corrupción lucharemos por la lealtad al pueblo... No más mentiras”, “Buena Ema, allá vamos con fe”, fueron algunos de los comentarios.

Emilia Drago se vacuna contra la COVID-19 por padecer enfermedad rara

La actriz de 32 años Emilia Drago recibió la primera dosis de la vacuna, pues padece de trombofilia, la cual es un conjunto de alteraciones que aumentan el riesgo de formación de coágulos en la circulación sanguínea.

“Me vacunaron aquí en el Perú. ¿Cómo Emilia, si tú tienes treinta y tantos? Les cuento, el Minsa ha sacado enfermedades raras y huérfanas, así se llama. Hay un montón de enfermedades y condiciones, entre ellas estaba trombofilia, que es la condición que yo tengo”, dijo.

