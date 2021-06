El artista del año: La Uchulú venció a Diego Val y pasó a la gran semifinal

La Uchulú apareció con ‘Cuto’ Guadalupe en El artista del año, tal como lo anunció días atrás. El personaje caracterizado por Esaú Reátegui impactó con “Waka, waka”, el último sábado, al lado del exfutbolista.

“Estoy bien nerviosa, pero ya he tomado mi agüita de azahar, la mitad lo he tomado... Hoy es una noche muy especial, esta semana me tiene que ir muy bien, porque la semana pasada me ha ido muy mal”, expresó el tiktoker antes de su presentación.

La Uchulú se enfrentó para seguir en competencia contra Diego Val, quien no pudo convencer al público y quedó eliminado del programa sabatino.

“Llega a la semifinal la próxima semana, La Uchulú. Bienvenida a la semifinal, le ha ganado a Diego Val”, anunció Gisela Valcárcel.

La conductora de El artista del año despidió al intérprete extranjero y le agradeció por ser parte del show. “Gracias por traer a esta pista de baile la caballerosidad. Que los caballeros nunca pasen de moda”, fueron sus palabras.

Quienes fueron enviados a sentencia el último sábado 5 de junio fueron Pamela Franco y Milett Figueroa, quienes obtuvieron baja calificación por presentaciones no convincentes para el jurado.

La Uchulú responde críticos de su orientación sexual

A través de un video en Instagram, el tiktoker Esaú Reátegui respondió a usuarios que lo cuestionan por su orientación sexual.

“Soy homosexual y no me da vergüenza decirlo. En realidad, soy feliz, aunque algunos me preguntan si realmente soy feliz, y pues sí, lo soy. Aquí el problema no es ser homosexual, el problema es cierta gente que te critica, señala, juzga”, inició.

“Lo único que me importa es que tengo una madre que me acepta, una familia que me acepta y que yo sea muy feliz haciendo las cosas que hago. Vestirme de este personaje, hacer mis videos, hacer mi vida más bonita”, agregó.

