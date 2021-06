Edson Dávila pide que ya no lo llamen ‘Giselo’ en divertida escena: “Uno va creciendo”

Edson Dávila volvió a hacer de las suyas en los estudios de América Televisión. Esta vez, el bailarín pidió que ya no lo llamen ‘Giselo’, apodo con el que ganó fama y popularidad en sus inicios como artista en la pantalla chica.

Todo inició cuando el carismático conductor de América hoy ingresó a la pista de baile para acompañar la actuación de Laurita Pacheco en El artista del año. Gisela Valcárcel empezó a bromear sobre la comida que se lleva ‘Giselo’, del magazine que presenta al lado de Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

“¡Miren esos brazasos! ¿Usted sabe lo que es el reguetón?”, comentó la conductora. “A pedido de ‘Laurix’, pidió un chico, varonil, con experiencia además”, respondió el joven influencer.

Momentos después, Gisela Valcárcel pidió que el integrante del staff de baile se coloque la mascarilla para retomar las actuaciones y recibió una queja como respuesta.

“¿Discúlpame, ya tú no quieres que te digan ‘Giselo’?”, comentó la ‘Señito’. “Edson Dávila me gusta, señora”, aseguró sin dudarlo. “Es que si me siguen diciendo ‘Giselo’, cobro menos. Como Edson Dávila estoy un poquito más arriba. ¡Claro! Uno va creciendo, señora Gisela”, continuó entre las risas de los presentes en el espacio.

Pese a su pedido, Edson Dávila desfiló como ‘Giselo’ al lado de la famosa de 58 años al ritmo de “Heaven must be missing an angel”, tema característico del programa.

