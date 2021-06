El último viernes 4 de junio, Drake Bell fue arrestado por agentes de la Policía de Estados Unidos por presuntos delitos de abuso contra menores de edad. Según TMZ, el protagonista de la serie Drake & Josh se declaró inocente de los cargos y tras el pago de una fianza fue puesto en libertad .

Pero tras conocer esta noticia, la expareja del actor estadounidense utilizó sus redes sociales para aseverar que durante su relación también fue víctima de agresión. Ono aseguró que a los 16 años vivió una de las peores etapas de su vida a solo un año de comenzar a ser pareja de Bell.

“No fue hasta aproximadamente un año cuando comenzó el abuso verbal, y cuando digo abuso verbal, imagina el peor tipo de abuso verbal que puedas imaginar, y eso es lo que sufrí”, expresó. Asimismo, aseguró tener fotografías de las agresiones físicas que sufrió por parte del actor.

De igual manera, la artista indicó que tras su revelación decenas de chicas le confesaron que vivieron situaciones similares. Incluso una de ellas le aseguró que Drake Bell aprovechó su posición de poder para mantener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años cuando este tenía 20.

Es necesario precisar que esta no es la primera vez que el protagonista de Drake and Josh es detenido por la Policía. En diciembre del 2017 fue arrestado por los agentes del orden por razones no reveladas y luego fue puesto en libertad.

Ahora, según TMZ, Drake Bell solo pasó unas horas bajo custodia, pero se le impuso restricciones con respecto a las víctimas que lo denunciaron.

